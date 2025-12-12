Пытавшийся сбежать от священника россиянин попал на видео

МВД: Протоиерей Фролов помог задержать дебошира, разбившего 6 машин в Шарыпово

Протоиерей Павел Фролов помог задержать дебошира, разбившего шесть автомобилей в городе Шарыпово Красноярского края. В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео с рассказом священника об инциденте и запись произошедшего.

На кадрах протоирей говорит, что ему сообщили о мужчине, который крушит машины, среди них автомобиль его родственницы. Он посмотрел по видеокамерам и увидел дебошира, вызвал полицию и сам побежал к месту инцидента. Видно, как мужчина прыгает по припаркованным автомобилям, бьет стекла.

По данным полиции, вандал сумел вырвать из автобусной остановки скамью и урну, ими наносил удары по машинам, а затем попытался скрыться. Его нагнал священник у кладбища и передал полицейским.

Задержанный оказался местным жителем 2006 года рождения. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), за которое предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Владелец одной из пострадавших машин и член общественного совета при МВД протоиерей Павел Фролов отмечен благодарностями от руководства полиции.