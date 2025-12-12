Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:47, 12 декабря 2025Силовые структуры

Пытавшийся сбежать от священника россиянин попал на видео

МВД: Протоиерей Фролов помог задержать дебошира, разбившего 6 машин в Шарыпово
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Протоиерей Павел Фролов помог задержать дебошира, разбившего шесть автомобилей в городе Шарыпово Красноярского края. В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео с рассказом священника об инциденте и запись произошедшего.

На кадрах протоирей говорит, что ему сообщили о мужчине, который крушит машины, среди них автомобиль его родственницы. Он посмотрел по видеокамерам и увидел дебошира, вызвал полицию и сам побежал к месту инцидента. Видно, как мужчина прыгает по припаркованным автомобилям, бьет стекла.

По данным полиции, вандал сумел вырвать из автобусной остановки скамью и урну, ими наносил удары по машинам, а затем попытался скрыться. Его нагнал священник у кладбища и передал полицейским.

Задержанный оказался местным жителем 2006 года рождения. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), за которое предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Владелец одной из пострадавших машин и член общественного совета при МВД протоиерей Павел Фролов отмечен благодарностями от руководства полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    В российском городе квартиры в доме затопило из-за капремонта

    Китайскому бизнесу придется получать разрешение на вывоз стали из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok