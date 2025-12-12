Реклама

18:20, 12 декабря 2025

Раскрыты данные о контрабандистах с 300 килограммами кокаина в Подмосковье

В Подмосковье осудят контрабандистов с 300 килограммами кокаина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «Московский-Областной-Суд» во «ВКонтакте»

В Подмосковье осудят контрабандистов с 300 килограммами кокаина. Об этом сообщает РИА Новости.

Им предъявлено обвинение по статьям 30, 229.1 («Приготовление к контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере») и 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере с использованием сети Интернет) УК РФ.

По данным агентства, два гражданина Молдавии под руководством неизвестного лица собирались ввезти в Россию более 312 килограмм кокаина для его последующей реализации. Для этого они приобрели грузовой фургон, а наркотики замаскировали под продуктовую тару.

Они были задержаны в Смоленской области при попытке провоза товара на территорию страны.

Ранее сообщалось, что привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок.

