09:07, 12 декабря 2025Мир

Раскрыты детали военных планов ЕС

Politico: ЕС обсудит способность Украины сражаться минимум до 2027 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Европейский союз (ЕС) на предстоящем саммите обсудит способность Украины сражаться минимум до 2027 года, а также ряд других военных планов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на черновой вариант итогового заявления.

Согласно документу, саммит будет сосредоточен в первую очередь на том, как обеспечить «способность Киева защищать себя как минимум до 2027 года». Кроме того, итоговое заявление будет содержать призыв к «созданию украинского оборонного производства в государствах-членах ЕС». Производимое оборудование впоследствии может быть отправлено украинским военным.

Значительная часть документа посвящена вопросу обороноспособности Евросоюза. В частности, европейские страны намерены призвать к быстрому внедрению новых мер финансирования, которые позволили бы выделить миллиарды долларов на закупку военной техники. Они также обяжутся сотрудничать в разработке новых инструментов для решения таких проблем, как нарушения воздушного пространства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что на предстоящем саммите не поддержит инициативы по финансированию военных расходов Украины.

