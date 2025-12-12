Названа стоимость ремонта самого дорогого смартфона Samsung

Ремонт тройного смартфона Samsung обойдется в половину его стоимости

Стоимость ремонта внутреннего экрана складного Galaxy Z TriFold обойдется в разы дороже обслуживания его внешнего дисплея. Об этом в своем блоге заявил известный корейский инсайдер под ником yeux1122.

В начале зимы корпорация Samsung представила смартфон Galaxy Z TriFold, экран которого состоит из трех частей. На местном рынке новый аппарат оценили в 3,59 миллионов вон, или около 190 тысяч рублей. Специалист yeux1122 выяснил, что ремонт внешнего экрана обойдется в 226 тысяч вон, или около 12 тысяч рублей.

При этом обслуживание 10-дюймового складного экрана, который считается главной особенностью аппарата, обойдется в разы дороже и приблизится к половине от стоимости флагмана. Инсайдер выяснил, что официальный сервисный центр Samsung будет требовать за его замену 1,834 миллиона вон, или около 99 тысяч рублей.

Журналисты издания Android Authority заметили, что за покупку Galaxy Z TriFold Samsung предлагает покупателям разовую скидку на ремонт в размере 50 процентов. Однако даже при этом его стоимость все равно будет очень высокой. Авторы медиа пошутили, что за стоимость обслуживания сломанного тройного смартфона можно купить новый флагман Galaxy S25 Ultra.

В начале декабря стало известно, что компания Xiaomi создала тройной смартфон вслед за Huawei и Samsung. Концепцию устройства MIX Trifold придумали еще 7 лет назад.