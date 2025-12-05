Реклама

Наука и техника
02:00, 5 декабря 2025Наука и техника

Рассекречен тройной смартфон Xiaomi

XiaomiTime: Xiaomi создала тройной смартфон вслед за Huawei и Samsung
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi — вслед за Huawei и Samsung — представит складывающийся втрое смартфон. Об этом рассказали авторы тематического блога XiaomiTime.

Энтузиасты нашли в базе данных GSMA устройство от Xiaomi, которое имеет кодовое обозначение 2608BPX34C. Инсайдеры заявили, что под этим номером может быть засекречен складной смартфон, который имеет три соединенные шарнирами секции.

Устройство может получить название MIX Trifold. Авторы блога напомнили, что китайский IT-гигант продемонстрировал концепцию телефона в формате книжки, которая складывается из трех частей, еще в 2018 году — задолго до бума складных смартфонов. Скорее всего, девайс получит корпус повышенной прочности, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и операционную систему (ОС) HyperOS.

В материале говорится, что загадочный телефон появился в базе GSMA 2 декабря — в тот же день, когда Samsung представила свой тройной смартфон Galaxy Z TriFold. Вероятно, Xiaomi MIX Trifold выйдет на рынок не раньше первого квартала 2026 года.

В начале декабря специалисты издания GizmoChina сравнили два смартфона с тройным экранами — от Huawei и Samsung. Они пришли к выводу, что девайс Samsung Galaxy Z TriFold является более практичным, так как его экран складывается вовнутрь.

