Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

Складывающийся втрое Samsung Galaxy Z TriFold оказался практичнее девайса Huawei

Специалисты издания GizmoChina сравнили два смартфона с тройным экранами — от Huawei и Samsung. Материал опубликован на сайте медиа.

В начале декабря Samsung представила смартфон Galaxy Z TriFold, который имеет экран, складывающийся втрое. При этом первым телефоном с таким форм-фактором оказался Mate XT, который Huawei анонсировала в сентябре 2024 года. Журналисты издания сравнили два флагмана и пришли к выводу, что Galaxy Z TriFold является более практичным девайсом.

В материале говорится, что девайсы имеют разную «философию складывания». Если Galaxy Z TriFold складывается внутрь, то его конкурент от Huawei раскладывается в обратную сторону, в форме символа Z. «Основной экран Mate XT всегда частично открыт, что может вызвать проблемы с долговечностью», — посчитали авторы. Оба устройства оказались очень крепкими, но Mate XT весит меньше — 298 против 309 грамм.

Судя по всему, более новый аппарат Samsung имеет более мощный процессор. Однако у Huawei Mate XT оказалась более быстрая зарядка — 66 против 45 ватт. «Оба устройства оснащены мощными камерами, но передовые технологии искусственного интеллекта и точная настройка изображения от Samsung дают ему преимущество», — заключили журналисты.

Авторы пришли к выводу, что у Samsung получился более практичный смартфон. «Mate XT от Huawei — это мощный смартфон с поддержкой стилуса и быстрой зарядкой, но его конструкция с выдвижным механизмом складывания и ограничения HarmonyOS сдерживают его», — отметили журналисты.

В начале декабря агентство Counterpoint Research назвало производителей самых продаваемых складных смартфонов — Samsung, Huawei и Motorola.