Россиян предупредили о контрафактном алкоголе перед Новым годом

Экономист Капустина: Перед Новым годом растут объемы контрафактного алкоголя

Предпраздничный период традиционно характеризуется существенным увеличением объемов контрафактного алкоголя на потребительском рынке, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. По ее словам, наиболее уязвимыми оказываются потребители, ориентированные на продукцию низкой ценовой категории.

«Чтобы не купить контрафактный алкоголь, необходимо внимательно осмотреть упаковку на предмет качества полиграфии, наличия защитных элементов и правильности оформления акцизных марок. Особое внимание следует уделять местам склейки этикеток, четкости текста и отсутствию грамматических ошибок, которые часто выдают кустарное производство», — сказала эксперт.

Приобретать алкоголь, по ее словам, лучше в сетевых магазинах, которые дорожат своей репутации и тщательно проверяют поставщиков. Капустина рекомендовала избегать покупки на стихийных рынках, в небольших павильонах и точках продаж.

«Наибольшую угрозу для здоровья и жизни представляют контрафактная водка и другие крепкие дистилляты. Опасность заключается в возможном присутствии метанола, технических примесей и сивушных масел в концентрациях, многократно превышающих допустимые нормы, — предупредила Капустина. — Метиловый спирт, часто используемый фальсификаторами из-за низкой стоимости, вызывает тяжелейшие отравления, а летальная доза составляет всего несколько десятков миллилитров».

В зоне риска, как добавила эксперт, находятся также коньяк и виски — сложность технологического процесса делает оригинальную продукцию достаточно дорогостоящей, что создает экономические стимулы для подделки известных брендов путем смешивания дешевого спирта с красителями, ароматизаторами и вкусовыми добавками.

Игристые вина и шампанское, по словам Капустиной, подделывают реже в силу технологических сложностей создания вторичного брожения и насыщения углекислотой, однако и такие случаи известны.

