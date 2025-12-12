Россиянам при вылете из Вьетнама предложили уступить место выдворенным соотечественникам

TourDom: Туристы застряли во Вьетнаме при вылете из-за депортированных россиян

Российские путешественники застряли во Вьетнаме при вылете из страны из-за выдворенных соотечественников, которым не хватило мест в самолете. Об этом сообщает туристический портал TourDom.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе Azur Air из Нячанга в Барнаул. В самолете россиянам предложили уступить место депортированным согражданам. «Иммиграционные власти Вьетнама хотят подсадить на борт выдворенных лиц. Это три человека. Предложили сыграть в рулетку среди пассажиров и освободить необходимое количество мест в самолете», — поделились туристы.

Двум добровольцам власти страны обещали предоставить гостиницу на ночь, а на следующий день отправление в Россию, но уже через Новосибирск. «Иначе наш самолет просто не выпустят. Они изначально хотели вывезти всех пассажиров, но теперь предлагают такой более простой вариант», — сообщили в салоне самолета по громкой связи.

В итоге вылет задержался на три часа. Пассажиры рассказали, что с лайнера никого не сняли и не подсадили. Пресс-служба компании подтвердила задержку. «Что это был за цирк — непонятно. Только время потеряли», — добавили граждане России.

Ранее около 300 россиян с детьми застряли на 15 часов в аэропорту Москвы и попали на видео. Причиной задержки вылета в Египет стала атака Вооруженных сил Украины.