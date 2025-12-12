Россиянам рассказали о признаке повышенного риска деменции в анализе крови

Невролог Брсикян: Анализ на липидный профиль может указать на риск деменции

По анализу крови на липидный профиль можно заподозрить повышенный риск деменции и болезни Альцгеймера. Об этом рассказала врач-невролог Лусине Брсикян в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка отметила, что опасным признаком, который может указать на вероятное развитие когнитивных нарушений, является повышенный уровень холестерина и триглицеридов. При этом она подчеркнула, что даже при наличии риска его можно уменьшить, воздействуя на некоторые факторы.

Врач объяснила, что всего существует 14 таких факторов, увеличивающих риск деменции. В их число входят низкий уровень образования, потеря слуха, нарушение зрения, загрязнение окружающей среды, повышение уровня липидов в крови, депрессия, травмы головы, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, курение, артериальная гипертензия, ожирение, злоупотребление алкоголем и социальная изоляция.

Брсикян добавила, что риск деменции также выше у женщин и у пожилых людей. Однако, как отметила невролог, на эти факторы повлиять невозможно.

Врач уточнила, что на ранних стадиях деменции человек может сам заметить нарушения памяти и умственных способностей. Например, он начинает забывать слова, не помнить, куда он шел и какие дела планировал. У многих меняется поведение, появляется желание заговорить с незнакомцами или шутить невпопад в незнакомой компании. По словам невролога, особенностью деменции является то, что это постоянно прогрессирующий процесс, а не разовые проявления рассеянности.

Ранее врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий назвал неочевидные способы сохранить ясный ум после 60 лет. По его мнению, в зрелом возрасте полезно ходить на экскурсии, проводить духовные практики и знакомиться с новыми людьми.