Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

В Таре россияне пытали людей ради избавления от наркозависимости

В Омской области суд арестовал членов банды из города Тара, похитивших и избивших трех человек. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По данным следствия, трое подозреваемых напали на трех мужчин, одного силой усадили в салон авто, а еще двоих затолкали в багажник. Позже всех привезли в гараж, где подвергли пыткам, используя бейсбольную биту. Одному проломили голову, после чего его выбросили на улицу. Его приятелей отпустили, но те из страха не пошли в полицию.

Раненного в бессознательном состоянии доставили в больницу. Когда он пришел в себя, то дал показания. Подозреваемых задержали. Они заявили, что хотели отучить мужчин от наркотиков.

Следователи подозревают, что в действиях злоумышленников имеется корыстный мотив. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее Видновский суд Московской области арестовал до 3 февраля владельца «пыточного» рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы.