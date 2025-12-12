Реклама

10:31, 12 декабря 2025Спорт

Россиянин сделал ставку почти в миллион рублей на Сафонова и выиграл

Россиянин выиграл 3,8 миллиона рублей, поставив на ничью в матче с участием ПСЖ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы сделал ставку в 958 087 рублей на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и французским ПСЖ. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин поставил на ничью при коэффициенте 3,98 и выиграл 3,8 миллиона рублей. В этой встрече голкипер Матвей Сафонов оформил второй «сухарь» подряд.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов в активе испанской команды пять очков, клуб идет на 28-м месте в таблице. У ПСЖ 13 очков, парижане занимают третью строчку.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

