Россиянка побывала в Непале и рассказала о жизни несовершеннолетних живых богинь

Путешественница Елена Лисейкина побывала в Непале и рассказала о жизни несовершеннолетних живых богинь, которым нельзя ступать на землю. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о Кумари — ею становятся девочки, не достигшие половой зрелости. Они считаются воплощением богини Таледжу, в настоящее время в Непале таких всего около 10-12. К их внешнему виду выдвигается множество требований.

«Широкие плечи, узкая талия. Волосы и глаза только черные. Двадцать зубов — полный набор для этого возраста. Кожа без единого шрама, родинки или родимого пятна. Голос мелодичный, как у небесной птицы», — отметила Лисейкина.

Кроме того, кандидаткам нужно пройти испытание бесстрашия, которое называют очень тяжелым. После того, как девочка становится Кумари, она начинает получать зарплату от государства, а также жертвоприношения. Семью Кумари видит редко, поскольку живет во дворце. За его пределами она не может ступать на землю своими ногами.

«Во время тринадцати публичных появлений в год ее несут на руках члены семьи или переносят в золотом паланкине. Либо она идет только по белым простыням, расстеленным на земле», — добавила автор.

