12:19, 12 декабря 2025Россия

Россиянка решила «стрельнуть сигарету» в ночном клубе и оказалась спущена с лестницы

В Башкирии незнакомец спустил с лестницы девушку, пытавшуюся попросить сигарету
Майя Назарова

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В Салавате в Башкирии девушка решила «стрельнуть сигарету» у незнакомца в ночном клубе и оказалась спущена с лестницы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка в мае этого года отдыхала в боулинг-клубе вместе с подругой. В какой-то момент девушки захотели отойти на перекур.

Жительница Башкирии попросила у незнакомого мужчины сигарету. Тот в ответ начал ее оскорблять, так как, по его мнению, курить могут только проститутки. Между ними возник спор, который перерос в потасовку.

Обидчик толкнул россиянку, она пролетела четыре метра вниз по лестнице.

Девушка сломала локоть, рассекла лоб и получила сотрясение мозга. От травм она до сих пор оправляется.

Пострадавшая обратилась в полицию, но за полгода обидчика так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в районе Митино в Москве охранники клуба «Руки Вверх!» избили слепого мужчину из-за спора на фейсконтроле.

