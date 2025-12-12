Россиянка решила «стрельнуть сигарету» в ночном клубе и оказалась спущена с лестницы

В Салавате в Башкирии девушка решила «стрельнуть сигарету» у незнакомца в ночном клубе и оказалась спущена с лестницы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка в мае этого года отдыхала в боулинг-клубе вместе с подругой. В какой-то момент девушки захотели отойти на перекур.

Жительница Башкирии попросила у незнакомого мужчины сигарету. Тот в ответ начал ее оскорблять, так как, по его мнению, курить могут только проститутки. Между ними возник спор, который перерос в потасовку.

Обидчик толкнул россиянку, она пролетела четыре метра вниз по лестнице.

Девушка сломала локоть, рассекла лоб и получила сотрясение мозга. От травм она до сих пор оправляется.

Пострадавшая обратилась в полицию, но за полгода обидчика так и не нашли.

