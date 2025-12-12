Реклама

Силовые структуры
15:26, 12 декабря 2025Силовые структуры

Российский судебный пристав открыл огонь по коллеге в кабинете

В Татарстане судебный пристав стрелял в коллегу в кабинете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Татарстане судебный пристав из Актанышского района открыл огонь по коллеге в кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас его уволили.

По данным канала, ЧП произошло летом. Тогда он угрожал коллеге травматическим оружием. Он навел его прямо на мужчину, но пули пролетели мимо. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области повторно осудили бывшего следователя Алексея Торопа, оказавшегося сексуальным маньяком

