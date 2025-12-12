Реклама

Экономика
16:51, 12 декабря 2025Экономика

Высоту снежного покрова в Москве оценили

Синоптик Тишковец: За 12 декабря в Москве наметет 1-2 сантиметра снега
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В пятницу, 12 декабря, Москву накрыла метель. Сильно ли заметет столицу в долгожданный снегопад, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Начавшийся с утра очаговый дождь к двум часам дня усилился, а к четырем часам вечера перешел в мокрый снег. Количество осадков достигнет шести миллиметров. К вечеру на столичный регион обрушится метель — видимость на дорогах ухудшится до 400-1000 метров. Образовавшийся в результате снежный покров, по оценкам синоптика, в высоту достигнет одного-двух сантиметров.

Температура в минус 1-4 градуса из-за сильного ветра будет казаться ниже — по ощущениям она будет похожа на минус 8-11 градусов, как выразился Тишковец, сработает «балтийский синдром». Выпавший снег начнет подтаивать, из-за чего на тротуаре и проезжей части образуется снежно-водяная каша, которая моментально замерзнет. «Наступит вечер и ночь "жестянщика"!» — предупреждает метеоролог. Он призвал водителей учитывать условия гололеда и быть осторожнее при совершении маневров.

Наступившее похолодание, однако, не означает прихода зимы, предупреждает руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, ни устойчивого снега, ни стабильных морозов Москва не застанет.

