Снуп Догга назначили тренером сборной США на Олимпиаде-2026

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) получил роль почетного тренера сборной США на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сообщает «Би-би-си».
Национальный олимпийский комитет страны назначил рэпера на волонтерскую должность, где он будет мотивировать атлетов и поддерживать их вне соревнований. Это назначение историческое: ранее никто не занимал такой пост в олимпийской делегации США.
Артист заявил, что главные герои — это спортсмены, а он лишь добавит вдохновения и немного жизненной мудрости. Рэпер уже работал на Играх-2024 в Париже для NBC.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.