Снуп Догга назначили тренером сборной США на Олимпиаде-2026

Снуп Догг получил роль почетного тренера сборной США на Олимпиаде-2026

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) получил роль почетного тренера сборной США на Олимпийских играх 2026 года в Милане.​ Об этом сообщает «Би-би-си».

Национальный олимпийский комитет страны назначил рэпера на волонтерскую должность, где он будет мотивировать атлетов и поддерживать их вне соревнований.​ Это назначение историческое: ранее никто не занимал такой пост в олимпийской делегации США.​

Артист заявил, что главные герои — это спортсмены, а он лишь добавит вдохновения и немного жизненной мудрости.​ Рэпер уже работал на Играх-2024 в Париже для NBC.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.