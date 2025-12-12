Союзник России заявил о возможности достижения мира на Украине

Токаев: Обсуждение мирного договора по Украине говорит о возможности его достичь

Обсуждение сторонами мирного договора по урегулированию конфликта на Украине говорит о возможности его достичь. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира», — сказал он.

Глава среднеазиатской республики в период с 11 по 12 декабря находится с визитом в Ашхабаде на форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На мероприятии также присутствует президент России Владимир Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона передала американским коллегам дополнительные предложения по Украине о коллективных гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что, говоря о гарантиях безопасности, сторонам нельзя ограничиваться одной лишь Украиной.