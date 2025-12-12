Реклама

Россия
19:45, 12 декабря 2025Россия

Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Белгородская область попала под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино от ударов FPV-дронов повреждены два КамАЗа и легковой автомобиль. В селе Графовка Шебекинского округа в результате атаки дрона на территории домовладения загорелась крыша летней кухни», — написал он.

Город Грайворон также подвергся удару ВСУ. Там дрон взорвался на территории коммерческого объекта. Еще один БПЛА повредил забор частного дома, хозпостройки и автомобиль.

Помимо того, под удары попали села Нежеголь, Ясные Зори, Гора-Подол, Глотово, Головчино, Коновалово, Дорогощь, а также поселки Чапаевский, Красный Пахарь и Рай.

В ночь на 12 декабря средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 90 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 63 дрона самолетного типа — дежурные военные уничтожили в Брянской области. Над Московским регионом российским военнослужащим удалось сбить четыре БПЛА.

