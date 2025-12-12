Стало известно о недвижимости ведущей шоу «Давай поженимся!»

«Звездач»: Роза Сябитова владеет двумя квартирами в Москве и домом в Подмосковье

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова владеет двумя квартирами в Москве и домом в Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, звездная сваха зарегистрирована в скромной двушке на Профсоюзной площадью 50 квадратных метров, которая расположена в панельном девятиэтажном доме. Помимо этого, в ее собственности находится однокомнатная квартира в Южном Чертанове метражом 37,6 «квадрата» в типовой 17-этажке.

Канал уточнил, что прежде ведущая владела еще и жильем в Крылатском районе. Речь идет о квартире площадью 36 квадратных метров, доставшейся Сябитовой от первого супруга. Изначально она собиралась оставить ее детям, однако позднее продала. На данный момент похожие однушки в этом районе стоят примерно 13-14 миллионов рублей.

Что касается недвижимости в Подмосковье, в деревне Калитино у звездной свахи находится частная резиденция — участок на 30 соток и дом метражом 164 «квадрата». В нем обустроены гостиная с камином, три спальни и кабинет. Кроме того, на участке расположены баня, большая крытая беседка и гостевой дом.

