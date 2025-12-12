Стало известно об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву, удалось уничтожить. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что специалисты начали работу на месте падения обломков дрона.
До этого были засечены и ликвидированы четыре беспилотника, летевшие в сторону Москвы.
Дополнение: мэр Москвы доложил о еще одном дроне, летевшем в сторону столицы, который был уничтожен.
Накануне над Московским регионом удалось ликвидировать 39 дронов. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле тогда не поступало.
Уточнялось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый».
Такой летательный аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.