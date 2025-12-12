Стало известно об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Мэр Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву, удалось уничтожить. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что специалисты начали работу на месте падения обломков дрона.

До этого были засечены и ликвидированы четыре беспилотника, летевшие в сторону Москвы.

Дополнение: мэр Москвы доложил о еще одном дроне, летевшем в сторону столицы, который был уничтожен.

Накануне над Московским регионом удалось ликвидировать 39 дронов. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле тогда не поступало.

Уточнялось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый».

Такой летательный аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.