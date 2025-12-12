В Петербурге суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил производство по делу, в рамках которого продавец пытался вернуть квартиру, отчужденную в результате мошеннических действий. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, передает «Фонтанка.ру».

Летом 2024 года Маргарита заключила сделку по продаже своей квартиры Константину за 5 миллионов рублей. Впоследствии стало известно, что незадолго до этого на нее вышли мошенники, которые в течение нескольких месяцев выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, Центробанка и судебных приставов.

Под предлогом обеспечения безопасности ее средств преступники принудили женщину срочно реализовать недвижимость и перевести им все вырученные деньги. В итоге Маргарита успела перевести злоумышленникам 2,5 миллиона рублей.

В августе того же года пострадавшая обратилась в полицию, а в ноябре подала исковое заявление с требованием признать сделку недействительной и вернуть квартиру.

11 декабря 2025 года стороны достигли мирового соглашения: по взаимной договоренности договор купли-продажи был расторгнут. Маргарита вернет Константину 5 миллионов рублей через безотзывный банковский аккредитив, открытый в его пользу. В свою очередь, покупатель освободит жилье и возвратит его истице вместе с ключами. Судебные расходы каждая из сторон несет самостоятельно.

Ранее стало известно, что заслуженная пианистка России поддалась на уговоры мошенников и продала квартиру в Москве. Теперь она решила вернуть жилье через суд.