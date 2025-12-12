Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:53, 12 декабря 2025Силовые структуры

Суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»

В Петербурге суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил производство по делу, в рамках которого продавец пытался вернуть квартиру, отчужденную в результате мошеннических действий. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, передает «Фонтанка.ру».

Летом 2024 года Маргарита заключила сделку по продаже своей квартиры Константину за 5 миллионов рублей. Впоследствии стало известно, что незадолго до этого на нее вышли мошенники, которые в течение нескольких месяцев выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, Центробанка и судебных приставов.

Под предлогом обеспечения безопасности ее средств преступники принудили женщину срочно реализовать недвижимость и перевести им все вырученные деньги. В итоге Маргарита успела перевести злоумышленникам 2,5 миллиона рублей.

В августе того же года пострадавшая обратилась в полицию, а в ноябре подала исковое заявление с требованием признать сделку недействительной и вернуть квартиру.

11 декабря 2025 года стороны достигли мирового соглашения: по взаимной договоренности договор купли-продажи был расторгнут. Маргарита вернет Константину 5 миллионов рублей через безотзывный банковский аккредитив, открытый в его пользу. В свою очередь, покупатель освободит жилье и возвратит его истице вместе с ключами. Судебные расходы каждая из сторон несет самостоятельно.

Ранее стало известно, что заслуженная пианистка России поддалась на уговоры мошенников и продала квартиру в Москве. Теперь она решила вернуть жилье через суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Орбана сравнили с одним персонажем из «Игры Престолов»

    В России оценили перспективы «воровского сговора ЕС» для Зеленского

    Слуцкий предрек ЕС самоуничтожение из-за решения по российским активам

    В Москве из «ВТБ Арены» эвакуировали более тысячи человек из-за угрозы минирования

    Россия получит от УЕФА почти 4 миллиона евро

    Суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»

    Причину срыва концерта Меладзе в Киргизии раскрыли

    В Европе назвали «совершенно невозможным» вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok