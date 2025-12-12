Реклама

Наука и техника
15:48, 12 декабря 2025

Названа лучшая игра года

Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года по версии TGA 2025
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра Clair Obscur

Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive была признана лучшей игрой года по версии премии The Game Awards 2025. Запись мероприятия доступна на YouTube.

Дебютная игра Sandfall Interactive кроме главной награды получила еще восемь премий, в том числе «Лучшая RPG», «Лучший нарратив», «Лучшая работа арт-директора» и другие. Всего игру номинировали в 12 категориях. Тайтл побил рекорд Baldur’s Gate 3, которая в 2023 году получила восемь премий The Game Awards.

Награду от сообщества, победителя в котором выбирали голосованием, получила Wuthering Waves. Лучшим экшеном назвали Hades II, приключенческим экшеном — Hollow Knight: Silksong, файтингом — Fatal Fury: City of the Wolves, семейной игрой — Donkey Kong Bananza, стратегией или симулятром — Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles, спортивной или гоночной игрой — Mario Kart World, мобильной игрой — Umamusume: Pretty Derby.

Кроме того, лучшей онлайн игрой по версии жюри TGA признали ARC Raiders, киберспортивной игрой — Counter-Strike 2. Лучшим киберспортсменом стал Chovy, командой — Team Vitality.

Также на мероприятии анонсировали несколько новых игр — Resident Evil Requiem, Star Wars: Fate of the Old Republic, Exodus, Control: Resonant, Tomb Raider Catalyst, Divinity и другие.

В 2024-м лучшей игрой года по версии The Game Awards назвали Astro Bot. Также на мероприятии анонсировали «Ведьмак 4», Game of Thrones: Kingsroad, Mafia: The Old Country и Elden Ring Nightreign.

