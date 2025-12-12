Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:13, 12 декабря 2025Культура

Том Круз не полетит в космос из-за Трампа

Проект фильма с полетом Тома Круза в космос заморозили из-за Дональда Трампа
Андрей Шеньшаков

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Голливудский актер Том Круз отказался от идеи сниматься в фильме в открытом космосе по политическим соображениям. Об этом сообщает таблоид Page Six.

По информации источника, Круз наотрез отказался просить президента США Дональда Трампа о помощи с организацией съемок в открытом космосе. Известно, что еще в 2020 году звезда «Миссия невыполнима» загорелся идеей снять такой фильм вместе с режиссером Дагом Лайманом, к работе над проектом на ранних стадиях были привлечены SpaceX и NASA.

«Для съемок фильма им нужна координация NASA, и, вероятно, Том не хотел просить Трампа об одолжении. Для этого нужно разрешение федерального правительства», — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что американский актер Том Круз заявил, что продолжит сниматься в фильмах «Миссия: невыполнима» даже в 80 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    В Европе назвали срок заморозки российских активов

    Стало известно о попытке ЕС по-новому истолковать морское право

    Названа доля украшающих дом к Новому году россиян

    В Москве деревья рухнули на людей

    Том Круз не полетит в космос из-за Трампа

    Бармен украл 88 бутылок спиртного на 1,5 миллиона рублей

    Врач назвала лучшую антипохмельную стратегию

    В центре Москвы упала огромная елка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok