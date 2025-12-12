Том Круз не полетит в космос из-за Трампа

Голливудский актер Том Круз отказался от идеи сниматься в фильме в открытом космосе по политическим соображениям. Об этом сообщает таблоид Page Six.

По информации источника, Круз наотрез отказался просить президента США Дональда Трампа о помощи с организацией съемок в открытом космосе. Известно, что еще в 2020 году звезда «Миссия невыполнима» загорелся идеей снять такой фильм вместе с режиссером Дагом Лайманом, к работе над проектом на ранних стадиях были привлечены SpaceX и NASA.

«Для съемок фильма им нужна координация NASA, и, вероятно, Том не хотел просить Трампа об одолжении. Для этого нужно разрешение федерального правительства», — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что американский актер Том Круз заявил, что продолжит сниматься в фильмах «Миссия: невыполнима» даже в 80 лет.