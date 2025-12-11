Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 12 декабря 2025Мир

Трамп раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной

Трамп назвал ненависть Путина и Зеленского причиной сложности урегулирования
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной.

«Одна из причин сложности сделки между Россией и Украиной — взаимная ненависть [президентов РФ и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского, уровень которой огромен», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. Предполагается, что Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить численность вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом

    Появление двойного хвоста у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS объяснили

    Виновник ареста скандальной порнозвезды Бонни Блю объяснил свои мотивы

    Работу российского аэропорта ограничили в целях безопасности

    Трамп раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной

    Момент атаки российских БПЛА по целям в украинском городе попал на видео

    Бельгия изменила позицию по активам России

    Зеленского призвали оставить Крым в покое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok