Трамп раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной

Трамп назвал ненависть Путина и Зеленского причиной сложности урегулирования

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной.

«Одна из причин сложности сделки между Россией и Украиной — взаимная ненависть [президентов РФ и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского, уровень которой огромен», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. Предполагается, что Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить численность вооруженных сил.