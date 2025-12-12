Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 12 декабря 2025Мир

Трамп раскрыл условие для встречи США с представителями Европы и Украины

Трамп: США примут участие во встрече по Украине, если будет шанс на сделку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Соединенные Штаты примут участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины в одном случае. Если будет хороший шанс на заключение мирной сделки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени», — отметил политик.

Ранее в Белом доме рассказали, что администрация США готова направить своего представителя на встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 13 декабря в Париже, но только если сочтет мероприятие стоящим. На данный момент точно не решено, поедет кто-либо на данную встречу или нет.

Также в Белом доме заявили, что Дональд Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами украинского конфликта. Официальный Вашингтон потратил более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, разговоры с ними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северск «напичкан» российскими флагами. Как ВС РФ установили контроль над городом и что говорят об этом на Украине?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Тигр растерзал фермера

    Объяснено влияние выпитого среди ночи кофе на организм

    На Западе предсказали реакцию России на предложение Зеленского по Донбассу

    В Госдуме ответили на вопрос о блокировке сервисов Google

    Трамп оценил перспективы мирного соглашения России и Украины

    Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за сделки

    В ФРГ раскрыли хитрый план Зеленского

    Трамп раскрыл условие для встречи США с представителями Европы и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok