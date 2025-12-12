Цискаридзе предложил способ борьбы с дорогими билетами в театр

Николай Цискаридзе предложил государству регулировать цены на билеты в театр

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в театр стоит регулировать государству. Его слова передает ТАСС.

Артист напомнил, что искусство существует для народа. «Цены должно регулировать государство и следить за тем, чтобы не было перекупщиков», — указал Цискаридзе. По его словам, вырученные с продажи билетов средства должны поступать в театр и тратиться на зарплату членов труппы и создание достойных постановок.

Цискаридзе неоднократно критиковал цены на билеты в театры. По словам звезды балета, в СССР люди могли себе позволить сходить на постановку, тогда как сейчас цена на билет, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной. Он отмечал, что из-за ценовой политики сегодня спектакли посещают только состоятельные люди, в то время как театры существуют за счет налогоплательщиков.