20:19, 12 декабря 2025

Туристы с Ближнего Востока массово полюбили отдых в одном российском городе

Турпоток из стран Ближнего Востока в Сочи в 2025 году вырос на 150 процентов
Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Турпоток из стран Ближнего Востока в Сочи ежегодно увеличивается, а в 2025 году он вырос на 150 процентов. О том, что жители этого региона массово полюбили отдых в российском курортном городе, заявил заместитель мэра Сочи Сергей Сомко, его слова приводит «Интерфакс».

Спикер уточнил, что курорт стал популярным для путешественников из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Омана. По его словам, зарубежных туристов привлекают пешеходные тропы, велодорожки и зоопарки.

Сомко отметил, что в 2025 году было запущено шесть прямых рейсов и по итогам лета загрузка самолетов составляла 80 процентов. «В настоящее время авиалайнеры летают из стран Ближнего Востока до 20 раз в неделю», — добавил он.

Заммэра также подчеркнул, что здравницы и отели Сочи адаптировались под вкусы гостей, у которых «есть особые пожелания в питании».

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии стали модными туристические поездки в Россию. Жителей этой страны привлекают простое получение визы, комфортный климат и природное разнообразие.

