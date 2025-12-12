Ушаков ответил на вопрос об обсуждении с Россией тем бесед США и Украины

Темы бесед американцев с украинцами рано или поздно обсудят и с Россией. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.
По словам помощника российского лидера, рано или поздно возобновятся активные контакты с Соединенными Штатами.
«Американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам», — сказал он.
Ушаков уточнил, что на данный момент Москва пока не видела откорректированные версии плана мирного урегулирования США.
Ранее стало известно, что страны Европы и ряд высокопоставленных американских законодателей пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа замедлить темп переговоров по Украине. Уточняется, что среди европейских чиновников растет убежденность в том, что Москва якобы пытается «манипулировать» желанием Трампа закончить конфликт в короткие сроки.