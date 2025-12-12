Реклама

Мир
00:58, 12 декабря 2025Мир

В Германии назвали «опасным безумием» призыв Рютте готовиться к войне

Севим Дагделен: Призыв Рютте готовиться к войне — совершенно опасное безумие
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Внешнеполитический эксперт германской партии BSW Севим Дагделен назвала призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте к европейцам готовиться к войне «совершенно опасным безумием». Пост на эту тему она опубликовала в социальной сети Х.

«Либо Марк Рютте искажает историю, как это делала печально известная верховный представитель ЕС (Евросоюза — прим. «Лентой.ру») по иностранным делам Кая Каллас, либо он выступает за следующую агрессивную войну», — подчеркнула Дагделен.

Кроме того, эксперт напомнила, что вторжение вермахта в Советский Союз стоило 27 миллионов жизней и множество разрушенных городов и сел.

«Нам нужны посредники в мирных переговорах, а не новые поджигатели войны!», — заключила Дагделен.

Марк Рютте помимо призыва готовиться к войне времен «дедов и прадедов», повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
