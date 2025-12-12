NetEase: Япония потеряла 1,79 трлн йен из-за хитрого решения Путина о безвизе

Журналисты китайского портала NetEase обратили внимание на потери японской экономики из-за «хитроумных шахмат» президента России Владимира Путина. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Обозреватели отметили, что риторика японского премьер-министра Санаэ Такаити и ее курс на милитаризацию возмутили Москву и Пекин. На фоне дипломатического скандала российский лидер недавно подписал указ о введении безвиза для граждан Китая, отмечается в публикации. Это стало большой проблемой для Токио.

Журналисты пояснили, что китайцы начали активно бронировать туры в Россию, в то время как спрос на поездки в Японию резко упал, в том числе были аннулировано тысячи билетов. Японская экономика из-за этого потеряла 1,79 триллиона йен, дает оценку издание со ссылкой на подсчеты экспертов.

«На фоне обострения отношений хитроумные шахматы Путина привели к тому, что Япония потеряла 1,79 трлн йен», — заявили авторы статьи.

Ранее в Китае назвали пощечиной премьер-министру Японии Санаэ Такаити реакцию США и России на ее заявления о развертывании сил самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем.