В Кремле усмотрели уловку в согласии Зеленского на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский мог согласиться на выборы для того, чтобы добиться временного прекращения огня. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Не исключено, что он [Зеленский] будет рассматривать это [выборы] как возможность добиться временного прекращения огня», — сказал Ушаков.

О необходимости провести выборы на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

В ответ Зеленский заявил, что готов провести выборы. Украинский лидер поставил несколько условий, одним из которых стало прекращение огня на время голосования.