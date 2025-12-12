Реклама

Бывший СССР
12:23, 12 декабря 2025

В Кремле усмотрели уловку в согласии Зеленского на выборы

Ушаков: Зеленский мог согласиться на выборы из-за временного прекращения огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог согласиться на выборы для того, чтобы добиться временного прекращения огня. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Не исключено, что он [Зеленский] будет рассматривать это [выборы] как возможность добиться временного прекращения огня», — сказал Ушаков.

О необходимости провести выборы на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

В ответ Зеленский заявил, что готов провести выборы. Украинский лидер поставил несколько условий, одним из которых стало прекращение огня на время голосования.

