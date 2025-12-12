В Кремле высказались о встрече Трампа с представителями Украины и ЕС

Песков: Москве неизвестно, состоится ли встреча Трампа с Украиной и ЕС

Москве неизвестно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, будет ли она или не будет, США еще не решили. У нас такой информации нет», — отметил представитель Кремля.

Портал Axios сообщил, что представители США, Украины и ЕС проведут встречу 13 декабря. Уточнялось, что Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что представители США поедут на встречу с европейскими и киевскими чиновниками в выходные лишь в том случае, если будут уверены, что такой контакт будет достоин потраченного времени.