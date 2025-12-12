В офисе Зеленского выдвинули новое требование для проведения выборов

Советник ОП Украины Подоляк: Для выборов на Украине необходима остановка огня

Для проведения легитимных выборов на Украине необходимо добиться остановки огня. Новое требование по мирному урегулированию выдвинул в Telegram советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Во время предвыборной кампании и голосования не должны стрелять ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только путем объявления перемирия», — заявил чиновник.

Он добавил, что перемирие также необходимо, чтобы обеспечить доступ к голосованию бойцам Вооруженных сил Украины.

Ранее Подоляк заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Он назвал такое решение естественным форматом завершения конфликта. Советник главы ОП заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.