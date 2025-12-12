В России отреагировали на идею Зеленского о референдуме по территориям

Депутат Журова назвала странной идею Зеленского о референдуме по территориям

Идея проведения референдума по вопросам территорий, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским, кажется достаточно странной, потому что непонятно, кто будет иметь право голоса, заметила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«А будут ли голосовать люди, проживающие на этих территориях? Будет ли у них такое право? Или же их судьбу должен решать кто-то другой? Это странно, как если бы россияне пытались голосовать по каким-то внутренним вопросам США», — заметила политик.

Она объяснила, что проведение референдума по такому вопросу кажется крайне сложным с технической точки зрения. Вместе с тем Журова предположила, что предложение о всенародном голосовании могли внести США.

«Здесь же еще вопрос легитимности Зеленского. Может, американская сторона поставила такое условие, что, раз украинский президент ничего решать не может, пусть решает народ», — допустила депутат.

Ранее Зеленский заявил, что решение об уступках по территориям должен принимать украинский народ в ходе голосования. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что таким образом Зеленский хочет разделить ответственность за свои провалы с народом.