В России рассказали о влиянии выборов на Украине на Зеленского

Выборы на Украине станут катастрофой для Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, его слова приводит «RT на русском».
«Возникает уже угроза для жизни. Поэтому он ломает комедию, говорит о том, что "да, конечно, мы не против, но должны быть ваши гарантии". Поэтому он изобретает различные схемы... Поэтому для них важно и для Зеленского важно персонально затянуть как можно дольше проведение выборов, чтобы он оставался на своем месте», — пояснил он.
Политолог также выразил мнение, что для Европы важна затянутость ситуации. Это позволит надеяться на то, что изменится политика Соединенных Штатов по отношению к Украине.
О необходимости провести выборы на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.
В ответ Зеленский заявил, что готов провести выборы. Украинский лидер поставил несколько условий, одним из которых стало прекращение огня на время голосования.