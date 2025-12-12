Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 12 декабря 2025Силовые структуры

В российском регионе главного дорожника заставили вернуть государству 35 миллионов рублей

В Югре суд взыскал 35 млн рублей с экс-главы управления автодорог
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО)– Югре суд взыскал с главного дорожника региона 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в генеральной прокуратуре (ГП) России.

Фигурант — бывший директор казенного учреждения автономного округа «Управление автомобильных дорог». Кроме занимаемой должности он являлся учредителем коммерческой компании, участвовавшей в исполнении госконтрактов учреждения через субподрядные договоры. Таким образом он получил дивиденды в размере более 35 миллионов рублей.

Прокуратура ХМАО-Югры выявила этот факт в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Также стало известно, что ранее по иску прокуратуры, чиновнику изменили основание и формулировку увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке Ленинский районный суд изъял имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц общей стоимостью более одного миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok