В российском регионе главного дорожника заставили вернуть государству 35 миллионов рублей

В Югре суд взыскал 35 млн рублей с экс-главы управления автодорог

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО)– Югре суд взыскал с главного дорожника региона 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в генеральной прокуратуре (ГП) России.

Фигурант — бывший директор казенного учреждения автономного округа «Управление автомобильных дорог». Кроме занимаемой должности он являлся учредителем коммерческой компании, участвовавшей в исполнении госконтрактов учреждения через субподрядные договоры. Таким образом он получил дивиденды в размере более 35 миллионов рублей.

Прокуратура ХМАО-Югры выявила этот факт в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Также стало известно, что ранее по иску прокуратуры, чиновнику изменили основание и формулировку увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.

