Раскрыта судьба имущества бывшего мэра российского города на миллиард рублей

Суд изъял имущество экс-мэра Владивостока Николаева на более чем 1 млрд рублей

Во Владивостоке Ленинский районный суд изъял имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елену Оленеву.

По данным агентства, имущество бывшего градоначальника, которое было получено в результате нарушения антикоррупционного законодательства, обращено в доход государства.

Генпрокуратура подала соответствующий иск 17 октября.

Ранее сообщалось, что экс-мэр «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономически привлекательных объектов».