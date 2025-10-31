Раскрыта судьба имущества бывшего мэра российского города на миллиард рублей

Во Владивостоке Ленинский районный суд изъял имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елену Оленеву.
По данным агентства, имущество бывшего градоначальника, которое было получено в результате нарушения антикоррупционного законодательства, обращено в доход государства.
Генпрокуратура подала соответствующий иск 17 октября.
Ранее сообщалось, что экс-мэр «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономически привлекательных объектов».