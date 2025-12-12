В США заявили об атаке дронов ВСУ на нефтеплатформу «Лукойла»

Bloomberg: Дроны ВСУ атаковали нефтяную платформу «Лукойла» в Каспийском море

Украинские БПЛА атаковали нефтяную платформу российской компании «Лукойл» в Каспийском море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«Украинские беспилотники дальнего действия поразили Филановскую платформу как минимум четыре раза, остановив добычу на более чем 20 эксплуатационных скважинах этого морского месторождения», — говорится в статье. Однако официального подтверждения данной информации нет.

В ночь на четверг, 11 декабря, в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. По данным Минобороны, всего за ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что масштаб атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты и мирных граждан растет.