17:30, 12 декабря 2025Путешествия

Во всех аэропортах Москвы вновь частично ограничили полеты

Аэропорты Москвы из-за ограничений принимают и отправляют рейсы по согласованию
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во всех аэропортах Москвы вновь частично ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В связи с временными условиями аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, заявил Кореняко. «Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Утром 12 декабря аэропорт Шереметьево временно не отправлял рейсы, но принимал самолеты и обслуживал пассажиров в терминалах. Позже Внуково, Домодедово и Жуковском объявили ограничения на вылеты и прилеты.

