Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спрятали в тоннеле технику НАТО для попытки контратаки на Купянск. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).
«Наши разведчики обнаружили в Купянске-Узловом целую бронегруппу на бронемашинах НАТО, которые проходили ремонт и усиление конструкций для защиты от дронов», — указано в сообщении.
Отмечается, что техника после обнаружения была атакована и сожжена с помощью беспилотников на оптоволокне.
Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВСУ попытались деблокировать Купянск в Харьковской области. Как сообщил источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.