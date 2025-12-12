Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 12 декабря 2025Бывший СССР

Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

«RV»: ВСУ спрятали технику НАТО в тоннеле для контратаки на Купянск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спрятали в тоннеле технику НАТО для попытки контратаки на Купянск. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«Наши разведчики обнаружили в Купянске-Узловом целую бронегруппу на бронемашинах НАТО, которые проходили ремонт и усиление конструкций для защиты от дронов», — указано в сообщении.

Отмечается, что техника после обнаружения была атакована и сожжена с помощью беспилотников на оптоволокне.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВСУ попытались деблокировать Купянск в Харьковской области. Как сообщил источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Звезда телешоу годами игнорировала безобидный симптом и узнала о раке

    Владимир Путин завершил визит в Туркменистан

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok