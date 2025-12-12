Реклама

16:55, 12 декабря 2025Бывший СССР

Зеленского встретят в Берлине три человека

Bild: Зеленский прибудет в Берлин для встречи с Мерцем, Макроном и Стармером
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

«Владимир Зеленский приедет в понедельник [15 декабря] в Берлин к канцлеру Фридриху Мерцу. Планируются также переговоры в так называемом формате Е3 («евротройки» — прим. «Ленты.ру») с участием европейских государств — Германии, Великобритании и Франции, — и Зеленского», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что информации о присутствии представителей США на переговорах нет.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на анонимные источники писала, что в последней версии проекта мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта есть пункт о вступлении Украины в Европейский союз к 1 января 2027 года. Чиновники заявили, что включение этого вопроса в мирное соглашение сделает вступление Киева в объединение свершившимся фактом для Киева.

