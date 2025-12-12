Реклама

20:38, 12 декабря 2025

Женщина-шаман украла у «проклятых» клиенток 860 миллионов рублей и сбежала

В Европе женщина-шаман обманула клиенток на 860 миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Europol

В Европе разыскивают 44-летнюю Марианну Мияилович, которая выдавала себя за шамана и вымогала деньги у состоятельных женщин из Мюнхена и Вены. Об этом пишет The Telegraph.

Согласно данным прокуратуры, Марианна и ее невестка Анна уверяли клиенток, что их украшения прокляты. Они утверждали, что, если они не отдадут им украшения для шаманских ритуалов очищения, то их семьи настигнут серьезные беды. Как только Марианна и Анна получали ювелирные изделия, они исчезали.

Так, Марианна убедила одну женщину, что та одержима, а другую обещала исцелить от рака. Отчаявшаяся больная отдала ей огромную сумму денег, но вскоре ее не стало. Считается, что за 10 лет мошенничества Марианна обманула как минимум 19 жертв и украла у них 8,3 миллиона фунтов стерлингов (860 миллионов рублей).

Когда полицейским стало известно о мошенничестве, они приехали с обыском в дом подозреваемой. Под бассейном во дворе была оборудована тайная комната, куда можно было попасть только через люк. Внутри полицейские нашли 25 килограммов золотых слитков, ювелирные украшения, часы и пачки наличных из США и Швейцарии. Кроме того, они изъяли у семьи Марианны 14 роскошных автомобилей, среди которых были машины марки Aston Martin, Jaguar и BMW, и заморозили ее банковские счета.

В самом доме полицейские обнаружили 29-летнего сына Марианны и ее бывшего мужа. Мужчины утверждали, что ничего не знают о мошенничестве женщины и работают агентами по продаже недвижимости. Их арестовали вместе с Анной и отправили в тюрьму, саму Марианну не могут найти до сих пор.

На судебных слушаниях адвокат семьи Мияилович утверждал, что их богатство имеет законное происхождение. Он уверял, что обвиняемые получали деньги в качестве наследства, подарков и прибыли от бизнеса, связанного с недвижимостью. К тому же, по словам адвоката, они жили очень бережно и умели экономить.

Ранее сообщалось, что ФБР разыскивает жительницу США Мэри Кэрол МакДоннелл, которая украла у нескольких банков 30 миллионов долларов. Она год выдавала себя за богатую наследницу семьи МакДоннел, владеющей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft.

