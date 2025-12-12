Житель российского региона убил гостя на свадьбе из-за одной просьбы

Житель Башкирии насмерть избил гостя на свадьбе из-за отказа придержать дверь

Житель Белорецка (Башкирия) насмерть избил гостя на свадьбе из-за отказа придержать дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Уточняется, что Рустам приехал к брату на торжество с женой и детьми. Утром они сходили в мечеть, затем посетили кафе.

Когда все расходились, мужчина в дверях попросил гостя со стороны невесты придержать дверь. Тот отметил, что он — «не швейцар». Между гостями завязалась драка. Потерпевший упал на асфальт, ударился головой и умер на месте.

Рустаму дали 1,5 года колонии по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

