Живущий на 50 тысяч рублей в месяц Зеленский показался с новым iPhone 17 Pro

Зеленский во время визита на купянское направлений показал новый iPhone 17 Pro

Президент Украины Владимир Зеленский, чья официальная зарплата составляет 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц, во время визита на купянское направление показался с новым iPhone 17 Pro. Кадры с новой моделью смартфона опубликованы в Telegram-канале украинского лидера.

На опубликованных с поездки Зеленского на фронт кадрах видно, что украинский президент снимает ролик на фронтальную камеру последней модели iPhone. Смартфон главы украинского государства имеет характерную заднюю камеру и упакован в защитный чехол.

Ранее украинская пресса рассказала, что Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц. Уровень зарплаты украинского лидера вдвое ниже, чем средняя зарплата украинского чиновника.

В пятницу, 12 декабря, Зеленский лично приехал на купянское направление, где для Вооруженных силы Украины складывается очень тяжелая ситуация. Свою поездку он прокомментировал словами о том, что сила украинской дипломатии зависит от силы украинских войск на поле боя.