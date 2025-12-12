Президент Украины Владимир Зеленский, чья официальная зарплата составляет 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц, во время визита на купянское направление показался с новым iPhone 17 Pro. Кадры с новой моделью смартфона опубликованы в Telegram-канале украинского лидера.
На опубликованных с поездки Зеленского на фронт кадрах видно, что украинский президент снимает ролик на фронтальную камеру последней модели iPhone. Смартфон главы украинского государства имеет характерную заднюю камеру и упакован в защитный чехол.
Ранее украинская пресса рассказала, что Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц. Уровень зарплаты украинского лидера вдвое ниже, чем средняя зарплата украинского чиновника.
В пятницу, 12 декабря, Зеленский лично приехал на купянское направление, где для Вооруженных силы Украины складывается очень тяжелая ситуация. Свою поездку он прокомментировал словами о том, что сила украинской дипломатии зависит от силы украинских войск на поле боя.