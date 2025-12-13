Реклама

04:19, 13 декабря 2025Интернет и СМИ

Администрацию США уличили в избегании встреч с Зеленским

SC: Администрация Трампа избегает встреч с Зеленским и его окружением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Члены администрации президента США Дональда Трампа начали избегать встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом написал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.

Пачини подчеркнул, что американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, пока над ними нависла «огромная туча коррупции».

«Теперь любой серьезный американский чиновник будет тщательно — дважды, трижды думать, прежде чем пожать руку или сфотографироваться с украинскими лидерами», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленский высказался об ожиданиях США по урегулированию конфликта. По его мнению, Вашингтон хочет получить от Киева ответ по мирному соглашению к Рождеству.

