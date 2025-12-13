Реклама

12:53, 13 декабря 2025Силовые структуры

Бывший сенатор появился в деле о махинациях в ДНР

Экс-сенатор Тер-Аванесов объявлен в розыск по делу экс-замминистра ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Тер-Аванесов

Александр Тер-Аванесов. Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Бывший сенатор от Костромской области Александр Тер-Аванесов появился в уголовном деле экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами по строительству военных объектов на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшему члену Совета Федерации предъявлено заочное обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), он объявлен в федеральный розыск.

Тер-Аванесов был сенатором от Костромской области с 2006-го по 2015 год, где входил в комитеты по экономической политике, по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения, по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера. Затем он стал депутатом Костромской областной думы.

В 2011 году бывшего помощника Тер-Аванесова приговорили к шести годам колонии за торговлю должностями. 46-летний Михаил Беридзе был задержан при получении 150 тысяч долларов за трудоустройство на должность помощника вице-спикера Совета Федерации.

Экс-замглавы минстроя Донецкой народной республики Юлию Мерваезову обвинили в крупном мошенничестве. Общий ущерб от ее действий оценили в 4 миллиарда 126 миллионов рублей.

