Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 13 декабря 2025Мир

Фицо предсказал отношения России и Запада после конфликта на Украине

Фицо: Запад побежит к России, как только закончится конфликт на Украине
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Denes Erdos / AP

Как только конфликт на Украине завершится, каждая западная страна побежит к России, чтобы восстановить торговые и экономические отношения. Это предсказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его процитировало РИА Новости.

Он призвал не быть наивными и приготовиться к тому, что Запад продемонстрирует невиданное лицемерие, пытаясь наладить контакты с Москвой. Кроме того, он назвал абсурдным запрет покупать сжиженный природный газ у России, которая является одним из крупнейших поставщиков этого энергоносителя.

Ранее сообщалось о планах словацких властей подать в суд на руководство Европейского союза из-за того, что Еврокомиссия приняла стратегию ускоренного отказа от российских энергоресурсов, включая нефть, природный и сжиженный газ.

По словам Фицо, он не заинтересован в том, чтобы рассматривать новые санкции против России до тех пор, пока Европейский совет не даст Европейской комиссии инструкции о том, как бороться с кризисом в автомобильной промышленности и высокими ценами на энергоносители.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Решение Лукашенко о массовом помиловании политзаключенных объяснили

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Корпоратив закончился для москвички эпилептическим приступом

    Над Россией сбили восемь украинских беспилотниках

    США нарастили закупки одной российской крупы

    Тревел-блогерша описала родившихся в США русских детей фразой «здесь другие правила игры»

    Россия пообещала ответные меры на решение о заморозке своих активов в Европе

    Врач назвал ключевые причины «тихого» инфаркта

    Лукашенко получил личное послание от Мелании Трамп

    Фицо предсказал отношения России и Запада после конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok