Фицо: Запад побежит к России, как только закончится конфликт на Украине

Как только конфликт на Украине завершится, каждая западная страна побежит к России, чтобы восстановить торговые и экономические отношения. Это предсказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его процитировало РИА Новости.

Он призвал не быть наивными и приготовиться к тому, что Запад продемонстрирует невиданное лицемерие, пытаясь наладить контакты с Москвой. Кроме того, он назвал абсурдным запрет покупать сжиженный природный газ у России, которая является одним из крупнейших поставщиков этого энергоносителя.

Ранее сообщалось о планах словацких властей подать в суд на руководство Европейского союза из-за того, что Еврокомиссия приняла стратегию ускоренного отказа от российских энергоресурсов, включая нефть, природный и сжиженный газ.

По словам Фицо, он не заинтересован в том, чтобы рассматривать новые санкции против России до тех пор, пока Европейский совет не даст Европейской комиссии инструкции о том, как бороться с кризисом в автомобильной промышленности и высокими ценами на энергоносители.