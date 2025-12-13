Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:17, 13 декабря 2025Бывший СССР

Командующий штурмовыми войсками ВСУ признал потерю Красноармейска

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько признал потерю Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько признал потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). Он сообщил об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Покровск пал, Гуляйполе пало», — написал он.

Вечером 1 декабря стало известно, что Российская армия взяла под свой контроль Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.

Ранее украинский аналитический портал Deep State сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Запорожской области. По обновленной карте боевых действий можно заметить, что российские военнослужащие у Ямполя Донецкой народной республики (ДНР) и у села Сладкое Запорожской области, севернее Гуляйполя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помилованных в Белоруссии политзаключенных отправили на Украину в обмен на россиян

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ признал потерю Красноармейска

    Лукашенко предостерег США от «нового Вьетнама»

    Лукашенко предсказал последствия выхода США из мирного процесса по Украине

    Стало известно о чудесном спасении попавшего в ДТП главы Реутова

    Стало известно о скандале из-за запоя эстонских делегатов перед визитом к Далай-ламе

    Сафонов снова сыграет в старте ПСЖ

    Умер попавший в ДТП глава Реутова

    В российском регионе после атаки ВСУ отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok