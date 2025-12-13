Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько признал потерю Красноармейска

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько признал потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). Он сообщил об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Покровск пал, Гуляйполе пало», — написал он.

Вечером 1 декабря стало известно, что Российская армия взяла под свой контроль Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.

Ранее украинский аналитический портал Deep State сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Запорожской области. По обновленной карте боевых действий можно заметить, что российские военнослужащие у Ямполя Донецкой народной республики (ДНР) и у села Сладкое Запорожской области, севернее Гуляйполя.