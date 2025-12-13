Корпоратив закончился для москвички эпилептическим приступом

Shot: Москвичка смешала антидепрессанты со спиртным и угодила в больницу

Корпоративная вечеринка в Москве закончилась для одной из его участниц госпитализацией. Это выяснил Shot.

Оказалось, что девушка сильно нервничала и незадолго до начала гуляний приняла антидепрессанты. Позже, когда началось веселье, она выпила несколько бокалов спиртного, а после отправилась в туалет в компании одного из коллег. Однако там у нее случился эпилептический приступ. Девушку доставили в больницу с тахикардией, низким давлением и потерей ориентации.

По словам нарколога Рафаэля Хакимзанова, иногда даже один бокал вина может привести к фатальным последствиям, если выпить его при приеме некоторых лекарств. Сочетание алкоголя с антидепрессантами, антибиотиками, транквилизаторами, нейролептиками и даже парацетамолом может угрожать жизни.

Весной этого года сообщалось, что в январе и феврале жители России потратили на антидепрессанты 2,8 миллиарда рублей, купив 3,2 миллиона упаковок. Продажи в указанный период оказались рекордными как минимум за пять лет.