Марочко рассказал о выживании на подконтрольной ВСУ территории ЛНР

Марочко: Люди на подконтрольных ВСУ частях ЛНР выживают в невероятных условиях

Люди, находящиеся на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Луганской народной республики (ЛНР), выживают в невероятных условиях. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Гуманитарная обстановка там очень и очень плохая (...) То есть люди попросту выживают в невероятных условиях, но еще держатся. Естественно, они почувствуют себя более-менее спокойно, когда мы выйдем за пределы Луганской Народной Республики и отодвинем фронт», — сказал Марочко.

По его словам, Украине стратегически важно удерживать хотя бы минимальную часть ЛНР и называть ее Луганской областью.

Ранее беженка Любовь Мединцева с сыном покинула Торское в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря туману.